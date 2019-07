Sequestri di cocco e verbali per vendita di alcol oltre l’orario: i controlli della polizia locale di Cervia

Intensa l’attività della polizia locale del Comune di Cervia anche durante questa settimana. Si è trattato di un periodo ricco di manifestazioni di rilievo che hanno impegnato diverse pattuglie. Gli agenti hanno effettuato un presidio generale del territorio comunale, compreso l’arenile demaniale, le aree verdi, le pinete, i centri di Cervia, Milano Marittima, Pinarella, Tagliata e le località dell’interno.

Sono stati sensibilmente intensificati i controlli inerenti la vendita di alcolici a minori e fuori orario, e sul decoro urbano. Questa settimana si sono avvicendate 132 pattuglie che in tre turni giornalieri hanno operato 350 interventi sul territorio su segnalazioni della Centrale Operativa ed hanno controllato in modo particolare il centro di Milano Marittima.

Le attività di controllo della PL hanno portato a:

5 verbali per pubblicità non conforme;

2 sequestri amministrativi di cocco e giocattoli;

22 verbali per violazione all’Ordinanza 19/2019 “Decoro Urbano”;

3 verbali per vendita di bevande alcoliche oltre l’orario;

7 verbali per cani in area pubblica senza museruola e/o guinzaglio;

1 verbale per malgoverno di animali;

1 verbale per veicolo in sosta in area demaniale;

90 veicoli controllati;

105 persone controllate;

274 sanzioni al Codice della Strada tra cui 5 a camper ( in aree non autorizzate per il campeggio) e 7 rimozioni forzate.