Al Labirinto Dedalo arriva La Réunion Country più grande di Romagna

Al Labirinto Dedalo di Milano Marittima – il Labirinto più Grande d’Europa – arriva la Reunion Country 2019, la più importante e numerosa della Romagna. Diversi i gruppi del mondo Country che si esibiranno sabato 27 luglio nella pedana delle balle di fieno. Al Confine tra Cervia e Milano Marittima uno spettacolo unico per gli amanti del genere.

Una vera e propria Reunion che vedrà riuniti ai piedi del Labirinto più Grande d’Europa, i più importanti rappresentanti del genere. Tutto avrà inizio alle 18,30 ed entrerà nel vivo alle 21,15 con l’esibizione dei Cadillac Ranch, la prima e unica orchestra da ballo Country in Romagna, con una esperienza pluriennale nella realizzazione di eventi nazionali. Una serata di musica dal vivo e ballo country, con la collaborazione delle migliori scuole di ballo.

Un serata unica dove ci sarà la possibilità di fare un pic-nic o di degustare della ottima salsiccia e piada, come si faceva da ragazzi, e a mezzanotte ingresso al Labirinto in notturna. Una esperienza unica a vivere in compagnia. Portate una torcia.

LABIRINTO DEDALO

www.labirintodedalo.it

via Argine Destro Savio, 17

Milano Marittima Nord