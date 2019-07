Il 29 luglio il concerto della Grande Orchestra “Città di Cervia” dedicato ai 65 anni di attività del Gruppo Focaccia

Sarà dedicato ai 65 anni di attività del Gruppo Focaccia, azienda di eccellenza del territorio cervese e leader europeo nel campo delle personalizzazioni delle vetture, il concerto di lunedì 29 luglio, alle ore 21,30, in piazza Garibaldi a Cervia eseguito dalla Grande Orchestra “Città di Cervia” diretta dal M° Fulvio Penso.

“Abbiamo voluto offrire un concerto alla città di Cervia in un’occasione così importante per la storia della nostra azienda.- ha dichiarato il titolare Riccardo Focaccia che rappresenta la terza generazione alla testa del gruppo – Siamo sempre stati molto legati al territorio, alla città ed alla Romagna.”

L’Orchestra Città di Cervia, giunta quest’anno al 16° anno di attività, si avvale di un organico di circa 50 elementi, quasi tutti professori d’orchestra, professionisti e non, uniti dalla comune passione per la musica e dalla voglia di suonare assieme. L’Orchestra eseguirà un programma assai vario, come ormai nella sua tradizione: ad una prima parte caratterizzata soprattutto dalla musica classica seguirà una seconda parte dedicata alla canzone d’autore ed alla musica da film.

Il primo cd inciso dall’Orchestra è infatti dedicato proprio alle colonne sonore scritte per il cinema. L’ingresso è libero.