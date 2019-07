Tradizionale assaggio di pandori e panettoni di Deco Industrie a Cervia: in spedizione i primi container per l’Australia

È diventata una golosa tradizione per i turisti che soggiornano a Cervia, l’appuntamento a Borgo Marina di fronte al locale La Ciurma, con i primi panettoni e pandori in produzione in questi giorni nello stabilimento di Ravenna di Deco Industrie.

“In realtà – dice Egle Torre dell’ufficio esteri di Deco Industrie – stiamo caricando i container in partenza via nave per l’Australia, ma come da tradizione offriamo i primi assaggi ai turisti di passaggio per l’elegante Borgo Marina di Cervia domenica 28 luglio dalle 19”.

L’appuntamento per pandori e panettoni classici o con le gocce di cioccolato, è all’osteria La Ciurma di Paola in viale Nazario Sauro, nuovo locale dedicato alla cucina marinara.