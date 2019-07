A Rimini le selezioni di “Miss Mamma Italiana”: sul podio anche due mamme di Ravenna e Cervia

A pochi giorni dalle Fasi Finali relative alla 26° edizione, che hanno visto trionfare, per la categoria 25 – 45 anni, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2019”, la 42enne padovana Emanuela Bonamin e per la categoria “Gold” dai 46 ai 55 anni, la 47enne romana Sabrina Bruni, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. Al ristorante “da Rinaldi” di Rimini, si è svolta una valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2020”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione THAIMY MARTINEZ 26 anni, cameriera, di origini cubane, residente a Rimini, mamma di Marina di 2 anni. Thaimy è una bella e simpatica mamma con gli occhi marroni e i capelli castani, con la passione per il ballo.

La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a TERESA CLAUDIA MASCIULLI, 48 anni, consulente fitness, di Bellaria, mamma di Samuele e Virginia, di 15 e 13 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN”, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a CARLA RIDOLFI, 66 anni, baby sitter, di Cervia, mamma di Federica di 37 anni.

Queste le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2020:

◦ “Miss Mamma Italiana Eleganza” LAURA PARTENIO, 27 anni, pallavolista (medaglia d’oro con la Nazionale Italiana agli Europei Under 18 del 2008, attualmente schiacciatrice nella “Lardini Filottrano” serie A1), di Novafeltria (RN), mamma di Nicole di 1 anno;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” CINZIA SERRA, 41 anni, operaia, di Forlì, mamma di Jader di 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” NICOLE CLIZIA, 38 anni, impiegata, di Tavullia (PU), mamma di Emma di 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” ELEONORA VINCENZI, 44 anni, impiegata, di Fano (PU), mamma di Marco e Mattia, di 24 e 20 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza” PIERA SDERLENGA, 45 anni, insegnate, di Ravenna, mamma di Alessandro e Alfonso, gemelli di 13 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Radiosa” AURIANA DA SILVA, 35 anni, gelataia, di Cervia (RA), mamma di Andreyna e Davide, di 19 e 11 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Romantica” ROMINA TOGNARINI, 39 anni, impiegata, di Longiano (FC), mamma di Aurora di 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” SABINA CIAVATTA, 46 anni, estetista, di Riccione (RN), mamma di Jennifer di 14 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Sprint” ROMINA MIGLIARINI, 46 anni, casalinga, di Santarcangelo (RN), mamma di Mattia e Yuri, di 19 e 10 anni.

La serata è stata presentata da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e da ERICA COLLINA “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2016”.

Ospiti d’onore, la cantante DANIELA VALLICELLI e le Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it