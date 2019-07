Continua il Cinema sonoro e l’estate in musica al Royal Beach di Milano Marittima con Alessandro Ristori & the Portofinos

Cinema sonoro in spiaggia ed estate in musica, sono questi i due ingredienti che propone Alberto Grilli, titolare del Royal Beach, spazio in spiaggia dedicato alla storia ultrasecolare di Milano Marittima.

“Il nostro è un ritrovo – spiega Alberto Grilli – nel quale sorseggiare un buon calice, sperimentare piatti sempre nuovi con un occhio alla tradizione, ma anche nel quale ritrovarsi”.

Di quella di Milano Marittima, con le opere di Giuseppe Palanti, fondatore della località di mare a inizio Novecento, appese alle pareti del ristorante, che per l’estate 2019 ha scelto di proporre momenti culturali, dal cinema sonoro in spiaggia, alla musica dal vivo.

I prossimi due appuntamenti del Royal Beach, a Milano Marittima, sulla spiaggia, alla VI Traversa saranno: martedì 30 luglio con Alessandro Ristori & the Portofinos, mercoledì 31 luglio, invece, per un evento davvero esclusivo, andrà in scena Andrea Motis e il suo quartetto.

“Sono due chicche per gli appassionati di musica – prosegue Alberto Grilli -. L’idea è quella di portare nel cuore di Milano Marittima eventi di qualità e dal sapore europeo”. Alessandro Ristori è ormai un culto vivente del Rock’n’roll. La sua musica ha conquistato Monaco, Nizza e Cannes. Quella di martedì 30 sarà una esibizione imperdibile per i fan e soprattutto per le fan del cantante e della sua band, che torna in patria dopo i successi in Costa Azzurra.

Di grande gusto musicale e artistico anche il concerto previsto per mercoledì 31 luglio. Arriva, infatti, sulla spiaggia di Milano Marittima Andrea Motis, una delle artiste soul più affermate e ricercate nel panorama europeo. Con la sua esibizione nel 2017 al Festival di Barcellona ha fatto subito capire di che è pasta è fatta questa artista dalla voce (e dalla tecnica) sorprendente. Andrea Motis è una stella luminosa del jazz contemporaneo.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 335 1439990.