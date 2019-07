Esibizione del duo “Voci e musica Roberta&Paride” per i Concerti in pineta di Milano Marittima

Prosegue la quarta edizione dei “Concerti in pineta” denominata In Canto della natura. Mercoledì 31 luglio, alle ore 17 30, all’ingresso della pineta di Milano Marittima, in prossimità dello Stadio Dei Pini Germano Todoli, si svolgerà il concerto del duo “Voci e musica Roberta&Paride”, composto da Roberta Fabbrie Paride Agatensi, che presenteranno: la musica d’autore italiana dagli anni ’60, ’70 e ’80.

L’ingresso al concerto è gratuito. Il concerto si svolgerà in un’area non danneggiata dalla tromba d’aria e dagli eventi atmosferici del 10 luglio scorso.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione La Pineta APS, in collaborazione con: Scuola di Musica Comunale G. Rossini, Associazione Cervia Musica, Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia, Circolo Pescatori La Pantofla, Lions Club Cervia Ad Novas, Terme di Cervia e Consiglio di Zona di Milano Marittima. Supporta l’iniziativa dal punto di vista della comunicazione la Pro Loco Milano Marittima.