Prosegue la rassegna “Un libro in valigia” con la presentazione del libro su Fausto Coppi di Luciano Boccaccini

Proseguono senza sosta gli appuntamenti della rassegna letteraria «Un libro in valigia» organizzata dalla Società Gestione Campeggi nelle strutture del gruppo Mosaico Villaggi e dedicata a chi vuole trascorrere una piacevole serata in compagnia degli autori di alcuni delle opere più interessanti di questo periodo.

Oggi, martedì 30 luglio, alle ore 21.00, Luciano Boccaccini, per vent’anni corrispondente de Il Resto del Carlino, parlerà del suo ultimo libro «Fausto Coppi. La grandezza del mito» in un incontro pubblico, aperto anche a coloro che non sono clienti del gruppo Mosaico Villaggi, sulla terrazza panoramica del Villaggio dei Pini di Punta Marina Terme.

Il volume, edito da Minerva, contiene le immagini più belle, più intime e in gran parte inedite sul ciclista più famoso nella storia italiana scattate dal fotografo Walter Breveglieri e con i testi di grandi giornalisti sportivi italiani come Orio Vergani, Giulio Crosti, Ruggero Radice “Raro”, Luca Liguori, Gian Paolo Ormezzano, Claudio Gregori, Gianfranco Civolani, Paolo Francia, Sergio Neri, Italo Cucci, Claudio Ferretti, Gianni Mura, Salvatore Giannella, Marino Bartoletti. Il tutto arricchito anche da un contributo di Marina e Fausto Coppi. Un volume unico e prezioso, con oltre 350 scatti che colgono l’Airone di Castellania come mai era stato visto prima.

Tutti gli incontri della rassegna sono programmati in due campeggi: il Villaggio Pineta di Milano Marittima e il Villaggio dei Pini di Punta Marina Terme. Strutture che completano l’offerta globale dei Mosaico Villaggi con il Villaggio del Sole, tra Marina Romea e Porto Corsini, e il Villaggio Rivaverde a Marina di Ravenna.

Questo il quadro dei prossimi appuntamenti:

VILLAGGIO DEI PINI Punta Marina Terme , sulla terrazza panoramica

Martedì 30 Luglio ore 21.00 LUCIANO BOCCACCINI “Fausto Coppi. La grandezza del mito” (Minerva);

VILLAGGIO PINETA Milano Marittima , dalle ore 21.30 in spiaggia al Bagno Pineta Beach

Martedì 6 Agosto ore 21.30 ANNA CHIARA VENTURINI “Qin Shi Huang Di, Imperatore per sempre” (Minerva);

In occasione delle serate dedicate alla rassegna letteraria, tutte ad ingresso libero ed aperte sia ai campeggiatori che al pubblico esterno, sarà possibile cenare nei ristoranti delle strutture con una serie di menù pensati per l’occasione.