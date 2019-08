Al Circolo Ippico Le Siepi di Cervia la terza tappa del Circuito Talent Show Jumping 2019

La Terza Tappa dell’importante circuito Talent Show Jumping 2019, promosso dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) si è svolta da venerdì 2 agosto a domenica 4 agosto a Cervia negli impianti dello splendido Centro Ippico Le Siepi.

Il meglio del panorama equestre del Salto Ostacoli azzurro ha invaso il Circolo Ippico Le Siepi di Cervia (RA) con più di 600 cavalli, per dare vita alla Terza Tappa del Circuito Talent Show Jumping FISE.

La categoria più importante della tre giorni di Cervia si è svolta domenica 4 agosto nello splendido campo in erba delle Siepi. Trentasette binomi sono scesi in campo per contendersi l’ambito montepremi di € 30.000 nella categoria Talent Sport Alta Gran Premio 150/160 a due manches. Il percorso, molto selettivo, disegnato dai due chef de piste Giovanni Bussu e Paolo Rossato, ha visto solo quattro binomi portare a termine la prima manche senza errori: Filippo Moyerson su Bellami, Emiliano Liberati in sella a Dooley wv, Massimo Tonali su Braiam e Antonio Campanelli in sella a Cornet Rouge.Dieci i binomi totali qualificati per la seconda manche .

Vincitore su tutti, l’inossidabile campione Filippo Moyerson con Bellami che porta a casa uno splendido percorso netto anche nella seconda manche con il tempo più veloce di 46.24 secondi, secondo classificato Emiliano Liberati in sella a Dooley WV anche lui doppio percorso netto con il tempo , nella seconda manche, di 47,43 secondi, terzo Nico Lupino e Fabalia con 4 penalità nella prima manche e 0 nella seconda con il tempo velocissimo di 42,60 secondi, quarta e migliore amazzone del GP, Camilla Franci su Festo Van Paemel con 4 penalità nella prima manche e 0 nella seconda con 47,30 secondi.

Prossimo e ultimo appuntamento per il Circuito Talent Show Jumping 2019 FISE, sarà dal 30 agosto al 1° settembre ad Arezzo negl’ impianti dell’Arezzo Equestrian Centre.