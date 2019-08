Cervia ricorda il 74° anniversario del lancio della bomba atomica su Hiroshima con laboratori di disegno e lettura

È in programma a Cervia per martedì 6 agosto dalle ore 21 nel Piazzale Q. Ascione/Viale Roma un laboratorio gratuito ed aperto a tutti dedicato al 74° anniversario del lancio della bomba atomica su Hiroshima (6 agosto) e Nagasaki (9 agosto), organizzato nell’ambito della manifestazione “Cervia a lume di candela” in collaborazione con la libreria Babusettete e con il comitato della mostra “Senzatomica: trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”.

Semplici azioni come disegnare, costruire origami, leggere le Dichiarazioni di Pace di Matsui Kazumi sindaco della città di Hiroshima e presidente di “Mayors for Peace” e di Tomihisa Taue sindaco di Nagasaki ed informarsi sulla campagna “Senzatomica”, aiutano a mantenere viva l’attenzione sui temi della pace, del disarmo e della nonviolenza, coinvolgendo le nuove generazioni.

L’iniziativa è inserita nel progetto “Cervia città per la Pace” nell’ambito del Servizio Civile Nazionale con l’obiettivo di stimolare le politiche cittadine per la Pace, integrandole in maniera virtuosa con le politiche comunitarie e le relazioni internazionali, nell’ottica di trasformare entrambe in un patrimonio comune per le nuove generazioni cervesi.

Nell’agosto 2006, Cervia è diventata “Comune Operatore di Pace”, aderendo alla campagna internazionale “Mayors for Peace” Sindaci per la Pace, promossa dall’ International Peace Bureau (IPB), che promuove la totale abolizione dell’uso delle armi nucleari, nonché di ogni altro strumento di sterminio di massa e sostiene il disarmo progressivo degli armamenti.

Sarà presente l’Assessore alla Pace e Cooperazione Internazionale Michela Brunelli insieme ai volontari del Servizio Civile Nazionale e di “Senzatomica”.