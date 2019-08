C’è tempo fino al 20 agosto per partecipare al concorso fotografico “La Salina di Cervia”

C’è tempo fino al 20 agosto per inviare gli scatti con i quali si vuole partecipare al concorso dal titolo “La Salina di Cervia”. Il concorso è organizzato dal Circolo fotografico cervese in collaborazione con il Parco della Salina di Cervia. Il contest è aperto a tutti, fotoamatori e professionisti, che potranno partecipare solo con opere proprie e in formato digitale. Le foto vanno inviate entro il 20 agosto alla mailconcorsosalinadicervia@gmail.com a cui si possono richiedere anche il modulo di iscrizione e il bando.

La premiazione è prevista domenica 8 settembre alle ore 17.00 nei Magazzeni del Sale in occasione di “Sapore di Sale”. “Il nostro scopo è quello di avvicinare tutti gli appassionati di fotografia. Il concorso serve soprattutto per far vedere il magico mondo che ruota intorno alla Salina di Cervia, visto con tanti occhi diversi” afferma Dany Fontana, presidente del Circolo fotografico cervese.