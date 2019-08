L’autrice Anna Chiara Venturini a Milano Marittima con “Qin Shi Huang Di Imperatore per sempre”

Un evento aperto anche al pubblico e realizzato direttamente sulla spiaggia del Bagno Villaggio Pineta Beach di Milano Marittima: questa la cornice della nuova presentazione di “Qin Shi Huang Di Imperatore per sempre”, romanzo dell’autrice ferrarese Anna Chiara Venturini edito da Minerva Edizioni.

Martedì 6 agosto, alle 21.30, Anna Chiara Venturini racconterà ai presenti la nascita e lo sviluppo di un romanzo unico nel suo genere, capace di far vivere la quotidianità e la psiche del primo imperatore cinese, famoso nel mondo in particolare per la maestosa sepoltura con migliaia e migliaia di statue: l’esercito di terracotta. La sua vita e le sue gesta hanno segnato la storia della Cina e del mondo, con inevitabili riflessi sul presente di cui è testimone e protagonista Kristin, l’archeologa americana che nel romanzo coordina i lavori di scavo del suo illimitato sepolcro sotterraneo.

L’autrice Anna Chiara Venturini, nata a Ferrara, città in cui vive, è autrice e coautrice di pubblicazioni sul patrimonio artistico ferrarese e lavora da anni nella pubblica amministrazione. Prima di “Qin Shi Huang Di Imperatore per Sempre”, ha pubblicato nel 2017 “Morbide Impronte” (Giovane Holden Edizioni) che ha ricevuto la menzione al merito al 3° Premio internazionale “Salvatore Quasimodo” a Tivoli e che ha seguito il suo romanzo d’esordio – “Sottovoce” – pubblicato da Europa Edizioni nel 2015.

La serata rientra nel ciclo di incontri “Un Libro in Valigia” organizzati da Mosaico Villaggi per animare attraverso cultura e intrattenimento l’estate 2019 di ospiti e pubblico del Villaggio dei Pini di Punta Marina Terme e del Villaggio Pineta di Milano Marittima.