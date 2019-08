Cervia. Turista disabile scrive una lettera per ringraziare Comune e Coop. Bagnini

Con una lettera indirizzata al Comune di Cervia, il signor Roberto, turista con disabilità, in vacanza nella località romagnola, ha voluto ringraziare l’amministrazione e la Cooperativa Bagnini per l’accoglienza e per il trattamento caloroso riservato ai turisti.

Roberto, paraplegico da due anni in seguito ad un incidente in moto, dopo una ricerca on line sugli alberghi attrezzati per le persone con disabilità, ha trascorso 15 giorni a Milano Marittima.

“Desidero ringraziare tutto il Comune di Cervia per l’ordine e la pulizia che ho trovato. Ho notato che quasi tutti i marciapiedi hanno uno scivolo di entrata ed uno di uscita. Gli stabilimenti balneari si sono dimostrati disponibili ed efficienti. In hotel il personale si è dimostrato cortese e disponibile” scrive nella lettera.

C’è in particolare un servizio che ha reso speciale la vacanza di Roberto ed è “un bagnino per amico” che mette a disposizione personale e carrozzina da mare per poter fare un bagno in acqua. E proprio ai bagnini Roberto ha inviato il ringraziamenti più caloroso: “Ringrazio vivamente voi tutti per l’accoglienza e per il trattamento adeguato che riservate ai turisti” ha scritto.

Immediata la reazione della Cooperativa Bagnini di Cervia che, sul proprio profilo facebook, ha commentato: “E poi, quando arriva una lettera così al Comune di Cervia, scende anche una lacrima per la commozione… Grazie a lei per le belle parole”