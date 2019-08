Cervia, le immagini degli ambienti naturali cervesi e romagnoli di Mario Zanetti

È in programma giovedì 8 agosto, alle ore 21, nel Piazzale Maffei, antistante la Torre San Michele un incontro culturale su:“EMOZIONI ATTRAVERSO L’OBIETTIVO”, videoproiezione di straordinarie immagini degli ambienti naturali cervesi e romagnoli, a cura di Mario Zanetti. Presentazione di Renato Lombardi. Videoproiezione con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti.

Mario Zanetti ha iniziato a fare foto naturalistiche fin da ragazzo seguendo uno zio “cacciatore”. Grazie a lui ha conosciuto posti veramente unici e che tuttora frequenta con la sua inseparabile reflex. Attualmente in pensione, si ritrova più tempo libero per la fotografia; ha partecipato a diversi concorsi fotografici, anche nazionali, ottenendo buoni piazzamenti ed inoltre realizza mostre fotografiche e videoproiezioni.

Lo trovate su Facebook e su Istagram “mario_zanetti50” ed è molto apprezzato per le sue straordinarie immagini di avifauna e di ambiente. Nella serata dell’8 agosto presenterà le sue emozioni attraverso l’obiettivo. Proporrà un itinerario fotografico a tu per tu con le creature selvatiche simbolo dei nostri ambienti naturali. Mario Zanetti porterà i partecipanti ad entrare in punta di piedi in mezzo alla natura provando a fare conoscere un mondo che troppo spesso sfugge al nostro occhio disattento (e anche al nostro obiettivo).

