Doppio appuntamento thriller e poliziesco per “Cervia, la spiaggia ama il libro”: ospiti gli autori Valerio Varesi ed Alberto Cassani

Mistery, giallo e poliziesco in programma con due grandi romanzi nella serata di mercoledì 7 agosto alle ore 21.30 in Viale Ravenna a Milano Marittima. Si inizia con lo scrittore e giornalista di La Repubblica Bologna Valerio Varesi. Romanziere eclettico è uno dei più amati scrittori italiani e inventore del commissario Soneri, protagonista dei polizieschi che hanno venduto centinaia di migliaia di copie e che ha ispirato la celebre serie televisiva Nebbie e delitti, può ormai essere definito come un antesignano della moderna figura dell’investigatore letterario in cui il personaggio del commissario è stato interpretato dall’attore Luca Barbareschi. I romanzi con Soneri sono stati tradotti in tutto il mondo e l’ultima indagine è presentata nel libro La paura nell‘anima – ed. Frassinelli. A seguire una spy story con Alberto Cassani, ex coordinatore di Ravenna 2019 e già assessore alla cultura del comune di Ravenna, che presenta L’uomo di Mosca – ed. Baldini + Castoldi. Una vicenda con una trama che intreccia la grande storia, la riflessione politica, la vita privata del protagonista e sfodera una galleria di personaggi in una sorta di confronto generazionale. Conduce Sergio Barducci Caporedattore Centrale San Marino RTV. L’incontro è organizzato in collaborazione con Paradiso Hotel Bovelacci. Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.

IL LIBRO

La paura nell’anima

Il commissario Soneri non vedeva l’ora di lasciare l’afa agostana di Parma, e fuggire insieme ad Angela a Montepiano, sul suo amato Appennino. Troppo bello per essere vero. Infatti pochi giorni dopo il loro arrivo, la quiete del paesino viene squarciata da un grido proveniente dal bosco. Un uomo del paese ha ricevuto un colpo di pistola a una gamba, ma non ricorda nulla: né chi gli ha sparato, né per quale motivo. Soneri cerca di tenersi fuori, di salvare la sua vacanza, ma è inutile. Anche perché nei giorni seguenti il paese viene invaso dai carabinieri. È proprio in quei boschi, infatti, che si è nascosto il criminale più ricercato d’Italia, il serbo Vladimir, macchiatosi di rapine e omicidi e poi datosi alla macchia. I carabinieri, questa volta, sono convinti di averlo in pugno. L’unica cosa che lo spiegamento di forze dedicato alla caccia all’uomo riesce a ottenere è tuttavia il diffondersi della paura nel paese, tra gli abitanti, nell’animo dello stesso Soneri, stravolgendo la vita di Montepiano, le abitudini, i rapporti umani. Il serbo comincia ad apparire agli occhi della popolazione come una figura quasi leggendaria: tanto spietato, quanto apparentemente inafferrabile, capace addirittura di prendersi gioco di polizia e carabinieri con beffardi messaggi sui social network.

L’AUTORE

Valerio Varesi, è uno dei più amati scrittori italiani, e il commissario Soneri, protagonista dei polizieschi che hanno venduto centinaia di migliaia di copie e che ha ispirato la celebre serie televisiva Nebbie e delitti, può ormai essere definito come un antesignano della moderna figura dell’investigatore letterario in cui il personaggio del commissario è stato interpretato dall’attore Luca Barbareschi. Nato a Torino nel 1959, Varesi vive a Parma e lavora nella redazione de la Repubblica di Bologna.

I suoi romanzi, tra i migliori esempi europei di «noir sociale», sono tradotti in Inghilterra, Germania, Polonia, Spagna e Francia, dove stanno riscuotendo grande successo e con i quali ha ricevuto vari riconoscimenti, il Premio Fedeli (con Il Cineclub del mistero nel 2002, con Oro, Incenso e Polvere nel 2008. Con Il Commissario Soneri e la legge del corano nel 2017 il Premio Fedeli e Il Premio Mariano Romiti nel 2018. Parallelamente Varesi ha iniziato la propria ricognizione della recente Storia italiana con tre romanzi generosi e appassionanti: La sentenza, Il rivoluzionario e Lo stato di ebbrezza, recentemente raccolti nel volume Trilogia di una Repubblica.

IL LIBRO

L’uomo di Mosca

Chi è Nikolaj Gogor? Che fine hanno fatto quei soldi che dovevano arrivare da Mosca? Qualcuno se ne è impossessato? Perché cercarli dopo tanto tempo? È attorno a queste domande che a un certo punto comincia a ruotare la vita di Andrea Cecconi, un avvocato di mezza età, figlio e nipote di storici militanti comunisti, convertito senza entusiasmi ai riti della borghesia di provincia. A risvegliare la sua curiosità è un racconto che gli fa il nonno prima di morire. Si parla di finanziamenti al vecchio Pci e del ruolo di un misterioso “uomo di Mosca”. Sembra una storia del passato morta e sepolta, finché non si capisce che i conti non sono ancora tornati e che c’è una pista che porta dritto alla Russia di oggi. Spinto dall’urgenza di trovare risposte su quella vicenda, ma anche su se stesso, Andrea cerca la verità in un susseguirsi di prove da superare, scoperte inquietanti e incontri inaspettati. È una ricerca tormentata, che incrocia più piani temporali (dagli anni Settanta ai giorni nostri, passando per i mesi successivi alla caduta del Muro di Berlino), e lui dovrà districarsi tra faccendieri e presunte spie, servizi segreti e massoneria, personaggi reali e false identità. È una ricerca resa angosciosa dalla crisi sempre più acuta della politica e dal baratro che allontana ogni giorno di più il passato dal presente, annullando memorie e testimoni. È una ricerca che solo a Mosca può trovare delle risposte…

L’AUTORE

Alberto Cassani, (1965) è nato e vive a Ravenna, dove si è sempre occupato di politica e di cultura. È stato Assessore dal 1997 al 2011. Prima aveva diretto il circolo Gramsci della sua città e poi ha coordinato la candidatura di Ravenna a Capitale europea della cultura e le attività di Ravenna capitale italiana della cultura 2015. L’uomo di Mosca è il suo primo romanzo, un’originale spy story italiana e insieme un viaggio intimo alla ricerca delle radici ideali perdute e della vera immagine del passato.

Cervia, la spiaggia ama il libro è promossa dall'Associazione Culturale Cervia, la spiaggia ama il libro con il patrocinio del Comune di Cervia

