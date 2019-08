Milano Marittima. Al Salicornia Beach una serata dedicata al sale dolce

Giovedì 8 agosto al Salicornia, presso il bagno Le Saline 237 a Milano Marititma, la Salina di Cervia sarà la protagonista della serata, con la speciale partecipazione di Giuseppe Pomicetti, presidente del Parco della Salina di Cervia e Letizia Magnani, responsabile della comunicazione della Salina e autrice dei libri “Dolce come il Sale” e “In cucina con il Sale Dolce”, entrambi editi da Minerva.

“E’ un immenso piacere – spiega Roberta Penso, titolare, con il marito Alessio Battistini, del Salicornia – poter ospitare all’interno dei nostri giovedì questa serata tutta dedicata al Sale Dolce di Cervia e alla storia della nostra salina. Il nome Salicornia nasce proprio per valorizzare a pieno il meglio della tradizione del territorio, partendo proprio dall’identità della Salina”. Alle 20.00 è previsto un aperitivo con Letizia Magnani e Giuseppe Pomicetti, che, intervistati da Roberta Penso, parleranno di “Dolce come il Sale”, il volume dedicato alla storia del Sale e della Salina.

Seguirà cena degustazione con menù a tema. “Abbiamo pensato ad un menù che valorizzi i prodotti della Salina, ormai conosciuti in tutto il mondo”, prosegue Roberta Penso. Si parte da una selezione di carpacci sulla mattonella al sale dolce dello chef, si prosegue con il risotto carnaroli bio con salicornia, scampetti e lime. Completano il percorso gustativo il branzino al sale aromatico alla salicornia e una mousse al cioccolato fondente, sale di Cervia e olio di Brisighella. Il tutto abbinato a “Suade” Sauvignon Blanc Astoria. Leo Leonardi dj allieterà la serata, con musica lounge, in sintonia con la filosofia in total relax del Salicornia.

Info e prenotazioni: 342 5591318