Cervia. Il Sindaco Medri ha incontrato il Centro Soccorso Sub Roberto Zocca

Il Sindaco Massimo Medri ha incontrato il Centro Soccorso Sub Roberto Zocca Angeli Neri. Erano presenti il Presidente Fabio Ghiandoni, il Vicepresidente Fabio Bertozzi e il socio Dario Fantini, che hanno donato al Sindaco il crest dell’associazione.

Il Centro Soccorso Sub Roberto Zocca ha ottenuto nel 1994 il riconoscimento di ONLUS, e fa parte delle strutture della Protezione Civile della Regione Emilia–Romagna ed è un’associazione iscritta all’albo provinciale del volontariato e a quello regionale delle associazioni di protezione civile.

La finalità del Centro è collaborare con le autorità militari e civili per interventi a favore della comunità relativi a prevenzione, soccorso, rilevamenti subacquei, ricerca e recupero di persone o cose in mare e in acque interne, compreso rilevazioni subacquee, interventi ecologici, assistenza alle popolazioni terremotate. Il centro è composto da circa 100 volontari reperibili H24.

Il Sindaco si è complimentato per l’attività del gruppo attivo da oltre 40 anni, e per la passione e l’impegno che i volontari investono per la sicurezza, la solidarietà e l’aiuto verso le persone in difficoltà, valori importanti che l’associazione porta avanti con orgoglio.