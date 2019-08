Al Fantini Club di Cervia arriva Twilight con gli avia(U)tori: aneddoti e leggende sui ciò che accade in volo

Pronti a volare con noi? Venerdì 9 agosto arriva al Fantini Club di Cervia l’evento “Twilight con gli avia(U)tori“, una divertente presentazione del libro scritto a quattro mani da Franco Lombini e Mario Tadiello, due steward che lavorano da tanti anni per un’importante compagnia britannica. Un’occasione per ascoltare divertenti aneddoti e sfatare qualche leggenda su ciò che accade nei cieli durante i voli di linea.

Il nuovo appuntamento della rubrica “Incontri con l’autore al Fantini Club” è alle ore 18.00. L’ingresso è libero. “Apriti cielo. Confessioni minime di due steward al servizio di sua maestà. Libro selezionato dall’innovativa casa editrice milanese bookabook per la pubblicazione, l’evento costituirà un’imperdibile occasione per partecipare alla nascita di un progetto editoriale a quattro mani sulla vita di bordo, scritto da due steward con toni spesso sarcastici e irriverenti. Una serata all’insegna del divertimento e dell’umorismo, “un viaggio attorno al mondo in 50 racconti dove l’unica morale è l’eterea follia dell’ipossia, dove tutto è permesso, dove nessuno conosce nessuno, nell’“aria” di nessuno, dove domani è un altro giorno, dove l’unico limite è il cielo”.

L’intervista sarà condotta da Laura Stradaroli – nota scrittrice, giornalista per il Messaggero e Resto del Carlino e pittrice meldolese – nello stile professionale e affabile che la contraddistingue, con intermezzo di letture di alcuni estratti.

Una volta imbarcati, drink alla mano, preparatevi a una serata spiritosa e bizzarra..

Si consiglia vivamente di allacciare le cinture di sicurezza, si decollerà alla scoperta dell’umana turbolenza!

Tutte le informazioni sono sul sito fantiniclub.com. INFORMAZIONI: Fantini Club, Lungomare G. Deledda 182, Cervia (RA), tel.0544.956519.