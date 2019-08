Casa delle Farfalle: tra Milano Marittima e Cervia torna ‘il Miele degli Angeli’

Torna per la tredicesima edizione “Il Miele degli angeli”, iniziativa promossa da Casa delle Farfalle finalizzata alla raccolta fondi a favore di AITC Associazione Italiana Tumori Cerebrali e dedicata alla memoria di Matteo Li Puma. Si tratta di due settimane di appuntamenti per grandi e piccoli, alla Casa delle Farfalle, ma anche in altre location di Milano Marittima e di Cervia.

Al via domenica 11 agosto, con l’apertura della pesca di beneficenza “Il Magico Pozzo di Matteo”, che, come ogni anno, rimane aperta anche oltre la durata dell’intera iniziativa. Sempre la prima domenica alle 17.30 i bambini possono partecipare al laboratorio creativo “Ape giardiniera” alla Casa delle Farfalle.

Ma il programma è davvero ricco di iniziative, fra laboratori ed esperienze di gioco, teatro e spettacolo per i più piccoli. Il tutto fino a sabato 24 agosto, quando ci sarà l’asta “Il miele degli angeli”, alle 21.30 a Cervia.

IL PROGRAMMA

Martedì 13 agosto a Cervia centro, presso Torre San Michele/Canale di Cervia

ore 21.00 Ali di Farfalle, spettacolo teatrale, in occasione della manifestazione Cervialumedicandela, a cura di Compagnia Bella, in collaborazione con il Consorzio

Giovedì 15 agosto a Cervia centro, presso Viale Roma/Piazzale Ascione

ore 21.00 Ecomonsters puppet show, spettacolo con marionette a filo robotiche e clown, in occasione della manifestazione Borgomarina, a cura della compagnia All’InCirco, in collaborazione con il Consorzio Cervia Centro

Venerdì 16 agosto a Milano Marittima, viale Gramsci

ore 21.00 Fai il tuo giro, spettacolo teatrale, presso zona statua Bimbi, a cura della compagnia Le Chapeau Des Rêves, in collaborazione con la Proloco di Milano Marittima

Domenica 18 agosto a Casa delle Farfalle

ore 18.00 Hotel per insetti, con materiale da riciclo realizziamo un hotel per insetti da posizionare in giardino o sul balcone

Martedì 20 agosto a Cervia centro, presso Torre San Michele/Canale di Cervia

ore 21.00 On cabaret, spettacolo di circo contemporaneo, in occasione della manifestazione Cervialumedicandela, a cura di Circo in rotta feat Duo Papie, in collaborazione con il Consorzio Cervia Centro

Giovedì 22 agosto a Cervia centro, presso Viale Roma/Piazzale Ascione

ore 21.00 Clerici vagantes, spettacolo di giullari, musici e giocolerie, in occasione della manifestazione Borgomarina, a cura della compagnia Atuttotondo, in collaborazione con il Consorzio Cervia Centro

Venerdì 23 agosto a Milano Marittima, presso zona statua Bimbi viale Gramsci

ore 21.00 Pirati in scatola, spettacolo di burattini a guanto in baracca, a cura di All’InCirco, in collaborazione con la Proloco di Milano Marittima

Sabato 24 agosto a Cervia, presso Viale Roma/Piazzale Ascione

ore 20.30 Racconti e meraviglie, spettacolo di narrazione di fiabe con oggetti e figure, a cura della compagnia Vladimiro Strinati

ore 21.30 VENDITA ALL’ASTA DEL MIELE DI CASA DELLE FARFALLE

Il ricavato sarà interamente devoluto in favore di A.I.T.C.

“SORRISI & CANZONI” con animazione a cura di Sgabanaza e Veris Giannetti presso Viale

Roma/Piazzale Pascoli – Cervia

Domenica 25 agosto

ore 17.30 OperApe, a Casa delle Farfalle

Laboratorio creativo per scoprire il laborioso mondo delle api, attraverso manualità e fantasia