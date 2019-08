Tragedia nella notte a Cervia: muore giovane ciclista investito da un’auto pirata

Sono molti i cittadini preoccupati che sul gruppo Facebook ‘Sei di Cervia se’, segnalando una chiusura di via Malva Sud da parte dei Carabinieri nelle prime ore di questa mattina, si chiedono cosa sia successo. Dalle prime informazioni pare che questa notte, proprio sulla stessa strada, un 25enne in sella alla sua bicicletta sia stato investito da un’auto pirata. Il ragazzo purtroppo non ce l’ha fatta. Si stringe ora il cerchio attorno all’auto che lo ha investito: pare che i Carabinieri siano riusciti a risalire a un’utilitaria del posto, e che siano in atto le misure per risalire al conducente.

Maggiori aggiornamenti in seguito