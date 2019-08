Al Salicornia di Milano Marittima sarà “Colors & Flowers” il tema del Capodanno dell’estate

Il titolo della serata sarà “Colors & Flowers”. Questo il tema del Capodanno dell’estate, la notte di Ferragosto, al Salicornia Beach Bar & Restaurant, presso Bagno Le Saline 237 Milano Marittima.

La proposta per la notte di Ferragosto, giovedì 15 agosto di Roberta Penso e del marito Alessio Battistini prevede cena con menù alla carta, con sapori della tradizione marinara e le proposte dello Chef Vincenzo Squillante. Come sempre di potrà degustare il plateau di crudité e ostriche.

Ma sono molte le soprese per la serata. A cominciare dagli allestimenti, con composizioni floreali, scenografia di luci e coreografia della spiaggia by night. Proseguendo con un’ospite davvero speciale: la grafologa della tv Mirka Cesari.

Dopo una prima parte della serata, con musica lounge, la psicografologa della Tv Mirka Cesari presenterà il suo Oroscopo di Ferragosto dispensando qualche consiglio su amore, fortuna e affinità di coppia.

Durante la seconda parte della serata si ballerà a piedi nudi sulla sabbia e sotto il cielo stellato con Leo Leonardi Dj.

Info e prenotazioni: 342 5591318