Concorso fotografico “La Salina di Cervia”: c’è tempo fino al 20 agosto per partecipare

C’è tempo fino al 20 agosto per inviare gli scatti con i quali si vuole partecipare al concorso dal titolo “La Salina di Cervia”. Il concorso è organizzato dal Circolo fotografico cervese in collaborazione con il Parco della Salina di Cervia. Il contest è aperto a tutti, fotoamatori e professionisti, che potranno partecipare solo con opere proprie e in formato digitale.

Le foto vanno inviate entro il 20 agosto alla mailconcorsolasalinadicervia@gmail.com a cui si possono richiedere anche il modulo di iscrizione e il bando. La premiazione è prevista domenica 8 settembre alle ore 17.00 nei Magazzeni del Sale in occasione di “Sapore di Sale”.