Lions Club Milano Marittima 100, si gioca a “burraco” per raccogliere fondi per la Mensa amica di Cervia

Ieri, sabato 17 agosto, il Lions Club Milano Marittima 100 è sceso in piazza a Cervia per raccogliere fondi per la SoSan e Mensa amica di Cervia, grazie alla iniziativa “ludica” della competizione burraco. I Lions Milano Marittima 100, sempre durante la giornata di ieri hanno incontrato il sindaco Massimo Medri e il maestro Paolo Olmi, per discutere di cultura, insieme al loro Presidente Loris Savini.

Consiglio direttivo Lions Milano Marittima 100, anno sociale 2019/2020

Presidente Loris Savini, primo vice presidente Alessandra Maltoni, secondo vice presidente Andrea Salmi.

Segretario Gigi Calè, tesoriere Stefania Piolanti.

Cerimoniere Maddalena Silvi, consiglieri Raffaele Casadio, Ivana Filios, Bruno Davitti, Valentino Emiliani, Revisore Conti Domenico Caccavo.