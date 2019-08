Montaletto. Pupi Avati protagonista della rassegna cinematografica “Ogni campagna è illuminata”.

L’amministrazione comunale di Cervia propone la seconda edizione della rassegna cinematografica monografica “Ogni campagna è illuminata” sotto le stelle nelle località dell’entroterra.

Per questa edizione l’organizzazione ha deciso di dedicare la rassegna al regista bolognese Pupi Avati.

Martedì 20 agosto alle 21.00 a Montaletto, nel giardino privato della scuola “Buonarroti”si terrà la proiezione del film “Il papà di Giovanna“, la terza della serie, che terminerà con l’appuntamento a Pisignano il 27 agosto.

Il film

Il papà di Giovanna (2008) con Silvio Orlando, Francesca Neri, Ezio Greggio, Serena Grandi, Alba Rohrwacher, Manuela Morabito – drammatico, durata 104 min.

Bologna, 1938. Il prof. Michele Casali ama in modo assoluto la figlia Giovanna, bruttina e con problemi psicologici. La ama al punto di estraniarsi la moglie e non cessa di amarla quando lei uccide per gelosia una bella compagna di scuola. Abbandona casa e lavoro per starle vicino quando è richiusa nel manicomio criminale di Reggio Emilia dal quale esce nel 1945.

Pupi Avati torna a guardare al passato e alla Bologna che tanto ama raccontare perché luogo della sua gioventù. Questa volta lo sguardo è puntato su una situazione di infelicità che, in qualche misura, oggi è ancor più devastante. Il sentirsi non adeguate fisicamente ai modelli imperanti da parte di adolescenti in formazione. (Mymovies). A cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cervia in collaborazione con Zirialab.

Per informazioni: IAT Cevia, tel. 0544 974400.