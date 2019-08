Cervia, “La magia del colore”: dal 28 agosto Alex Fumagalli espone alla Sala Artemedia

Alex Fumagalli, pittore di S. Maria Hoè, piccolo paese sulle colline della Brianza vicino a Lecco, esporrà nella Sala Artemedia, in piazza Garibaldi a Cervia, dal 28 agosto all’8 settembre.

L’artista ha tenuto mostre personali sia in Italia che all’estero, ha partecipato a collettive e concorsi di alto livello artistico, ottenendo premi e riconoscimenti. È stato invitato a importanti eventi artistici-culturali. Ha lasciato sue opere in borghi d’arte come Tourrettes, in Provenza, Valoloria (in provincia di Imperia), il paese delle porte dipinte, Claino (in provincia di Como), borgo dipinto: ha dipinto antiche porte e pannelli-murales che ora fanno parte del museo a cielo aperto dei borghi.

Viene spesso invitato anche per le sue performance, durante le quali dipinge opere in diretta con il pubblico e pittura sul corpo di miss (body art). Dipinge anche calzature varie e per spose in esclusiva.

“La Magia del colore” è il titolo che porta avanti nelle mostre personali, dove sono esposte opere dipinte a spatola: colori luminosi e riflessi, fiori, acqua, luce, bellezza della natura sono la sua pittura, la sua anima.

Dopo la mostra personale ad Acqui Terme e al Castello di Bobbio (Pc), sarà ospitato dall’Assessorato alla Cultura del comune di Cervia, dove esporrà le sue opere dal 28 agosto al 8 settembre.