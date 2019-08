Milano Marittima, torna l’aperitivo sotto la pergola al Salicornia con la musica di Marty Frida e Francesco Laghi

Domenica 25 agosto torna l’aperitivo sotto la pergola al Salicornia, presso il bagno Le Saline 237 a Milano Marititma. La splendida musica di Marty Frida sarà accompagnata dalla chitarra del maestro Francesco Laghi. L’appuntamento è in spiaggia, sotto la pergola, dalle 18.00 alle 20.00.

Marty Frida comincia la sua carriera come corista e interprete di brani italiani ed internazionali. In parallelo si specializza nel flamenco e nella musica sudamericana, studiando a fianco di grandi musicisti. Viaggiatrice, cerca nei luoghi che visita nuove ispirazioni per la sua arte e si immerge con passione in nuovi contesti che la portano a collaborare con artisti e musicisti di ogni genere.

Il suo spiritual è il reggae e il suo blues è il flamenco, nel 2018 da voce ad uno spettacolo sulla vita di Frida Kahlo. Nel 2014 collabora con il team di produzione DeepZero, con il quale Marty Frida scrive il singolo “Loca”. Con il Trio Soul Mundo ripercorre un viaggio nelle sonorità lontane che partono dalla Spagna e arrivano fino a Cuba e Brasile. Nel 2019 esce il disco “Clandestina”.

Francesco Laghi inizia a studiare la chitarra all’età di 12 anni, la curiosità per questo strumento lo porta a volerne approfondire la sua conoscenza; comincia col prendere lezioni private, consegue attestati di Ear Training ed Armonia e a partecipare a svariati seminari tenuti da musicisti quali Mike Stern, Scott Henderson Pat Metheny John Scofield Donato Begotti etc. Sin da giovane inizia ad esibirsi in pubblico con varie formazioni e nel corso degli anni collabora con importanti musicisti nazionali ed internazionali che ne hanno accresciuto la maturità artistica in vari generi: dal Soul, al Pop, al cantautoriale, senza mai abbandonare le sue origini Rock e Rock Blues.

Nel 2005 apre il concerto di BB King e Jerry Lee Lewis al Pistoia Blues Festival ed inizia il tour e la collaborazione con l’agenzia Blue Sky Promotion. Nel 2009 l’incontro con la cantante Mia Silvas (Sony) lo porta in tour in Olanda, Francia, Inghilterra , Austria etc. Nel 2010 è il chitarrista del cantautore Paolo Simoni, con il quale apre i concerti dello Stadio Olimpico in Roma e del Meazza di Milano dell’artista Luciano Ligabue. Insegnante di chitarra da molti anni, coltiva parallelamente la sua carriera artistica di musicista, compositore ed arrangiatore.