Arte in spiaggia. Ultimi giorni di lezione per “Mosaico in tour”

Ultimi giorni di lezione per “Mosaico in tour”, i laboratori iniziati a giugno occupano i calendari delle spiagge romagnole fino al 9 settembre.

Da Cesenatico a Ferrara, passando per Cervia e Ravenna, gli ormai famosi corsi di mosaico in spiaggia hanno anche quest’anno colorato l’estate divulgando una delle più importanti identità artistiche del territorio coinvolgendo centinaia di bambini e adulti.

È stata un’estate intensa quella di “mosaico in tour” officina del mosaico su quattro ruote che da 13 anni porta sulle spiagge (ma anche negli alberghi e nei campeggi) l’insegnamento dell’arte del mosaico tra tenaglie, colla, tessere colorate oltre agli insegnanti che anche quest’anno hanno realizzato più di 100 laboratori di mosaico lungo la Riviera.

L’ormai celebre “van-officina” attrezzato con tutto ciò che serve per praticare un laboratorio di mosaico, iniziativa dell’associazione culturale Il Cerbero ha portato anche quest’anno insegnanti e tessere di vetro colorate sulla costa romagnola, in spiaggia ma anche negli alberghi e nei campeggi.

Un’esperienza che si può vivere ancora per alcuni giorni visto che i laboratori sono attivi fino al 9 settembre sulle spiagge e nei luoghi di vacanza da Cesenatico a Ferrara passando per Ravenna e Cervia.

I laboratori di “Mosaico in tour” hanno sempre un incredibile successo, sono ricercati soprattutto dai bambini e dai genitori attratti da questi laboratori perfettamente strutturati. I corsi, organizzati dalle strutture che li offrono gratuitamente ai clienti e al pubblico, si articolano in due/tre ore, tempo utile per familiarizzare con la tecnica e poi dedicarsi pienamente all’esecuzione del nuovo mosaico.

Mosaico in tour è realizzato grazie al contributo di: Comuni di Ravenna e Cervia, Apt Emilia-Romagna, Cooperativa Bagnini Cervia, Cooperativa spiagge Ravenna, Assicoop Romagna Futura, Unipol Sai, Divisione Unipol, Concessionaria Ghetti Ravenna Fiat, Lancia, Abarth, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Confcommercio Ravenna.

Calendario su: https://www.facebook.com/mosaicointour/

Settembre

2 settembre Camping Adriano, Punta Marina Terme, RA 16.00

3 settembre Hotel Baya, Milano Marittima, Cervia, RA 10.30

4 settembre Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 16.00

9 settembre Camping Marina, Punta Marina Terme, RA 16.00