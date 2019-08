Federeventi Cervia. “Bene i grandi eventi organizzati nel mese di settembre”

Federeventi Ascom Cervia si dichiara molto soddisfatta per i grandi eventi che arricchiranno il programma durante il mese di settembre: “Sapore di Sale, Il Mercato Europeo, Ironman e tanti altri eventi collaterali garantiranno presenze e un flusso turistico anche nell’ultimo mese di stagione estiva. È importante, infatti, non identificare la località come luogo di villeggiatura legata esclusivamente al meteo favorevole o alle condizioni di mercato”.

Federeventi sottolinea l’importanza di creare attività legate a sport, benessere, musica, cultura in grado di catturare l’interesse dei turisti durante tutto l’arco della stagione: “eventi di qualità, come quelli che ci attendono nelle prossime settimane, sono ormai un elemento imprescindibile nella nostra offerta turistica sui quali continuare ad investire e per i quali è indispensabile l’impegno di tutti”.

Il Presidente Federeventi Ascom Cervia Mattia Benzi ha dichiarato «ci tengo a ringraziare, in primis, l’amministrazione comunale e gli organizzatori per l’impegno profuso – in termini economici e umani – nella organizzazione di questi grandi eventi che porteranno migliaia di presenze nel nostro territorio nel mese di settembre. Ironman Italy Emilia Romagna è la prima al mondo per numero di iscritti, questo è un dato significativo per la località.

“Per gli operatori, infatti, si tratta di una possibilità concreta in termini economici che può, in questo 2019, risanare parzialmente i bilanci. Ringrazio anche le commissioni e i tecnici che contribuiscono con i loro controlli affinché tutto si svolga in sicurezza, garantendone la buona riuscita» conclude Benzi.