Borgomarina Vetrina di Romagna. Incontro dedicato a storia e ambiente delle Saline di Cervia

Si conclude giovedì 29 agosto 2019, alle ore 21 il programma di 14 appuntamenti della stagione culturale di Borgomarina Vetrina di Romagna, giunta quest’anno alla quindicesima edizione.

È prevista una serata culturale dedicata a Storia e ambiente della Salina di Cervia con Oscar Turroni e Guerrino Gori e la presentazione di Renato Lombardi. Verranno proiettate suggestive immagini storiche e d’ambiente con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti.

Nel corso della serata verranno recitate da Sauro Mambelli alcune poesie del grande poeta cervese e uomo di cultura Tolmino Baldassari, dedicate alle saline e ai salinari. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione dell’Associazione Culturale Tolmino Baldassari.

Verranno inoltre presentate da Oscar Turroni le novità dell’attività del Gruppo Culturale Civiltà Salinara, costituito nel 1990 da Agostino Finchi, il decano dei salinari cervesi, coadiuvato da altri volontari, per recuperare e valorizzare attrezzi da lavoro, documenti, immagini e testimonianze scritte ed orali sulla civiltà del sale.

L’attività di ricerca e di recupero a partire dalla fine degli anni Ottanta è stata finalizzata alla costituzione del Museo del Sale. il Museo è stato inaugurato ufficialmente il 24 aprile del 2004. Nello stesso anno la Salina Camillone, l’unica rimasta delle vecchie saline a “raccolta unica e artigianale”, in attività fino al 1959, veniva riconosciuta Sezione all’aperto del Museo del Sale e Presidio di Slow Food.

Nel febbraio del 2010 il museo cervese ha conseguito il riconoscimento di Museo di qualità da parte dell’IBC (Istituto del Beni Culturali della Regione Emilia Romagna) per il possesso di requisiti di offerte di servizio e qualità di gestione.

Nel 2013 è stata inaugurata la nuova ala museale intitolata: “La città storia e memoria”, con i pregevoli pavimenti musivi della Chiesa San Martino Prope Litus Maris del VI secolo. Il 23 dicembre 2018 il Museo del Sale è stato dedicato ad Agostino Finchi.

Guerrino Gori è stato dal 1973 al 2002 Comandante della Stazione di Cervia del Corpo Forestale dello Stato. Oltre allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, Guerrino Gori, con la sue iniziative ispirate al motto:“Conoscere la natura per amarla, proteggerla e conservarla” ha dato un contributo rilevante alla valorizzazione degli ambienti naturali cervesi (salina e pinete), del Parco del Delta del Po e alla diffusione di una cultura ecologica.

È autore, a partire dal 1998, di 12 pubblicazioni, che contengono straordinarie immagini di fauna e flora degli ambienti naturali. Si va da “Ali sulla Salina” , ai 2 libri dedicati a “I gioielli del Parco del Delta del Po”, a “Acqua Specchio fonte di vita”, all’opera enciclopedica in 7 volumi in ordine alfabetico, intitolati “L’Alfabeto della natura è splendido senza misura”, all’ultima opera “A tutti gli amici alati Buon appetito” Come è consuetudine,al termine delle sue proiezioni o visite guidate, Guerrino sorteggerà gratuitamente tra i partecipanti alle iniziative una sua pubblicazione e 5 ingrandimenti fotografici di ambienti naturali cervesi.

L’iniziativa Borgomarina Vetrina di Romagna è promossa dal Consorzio Cervia Centro, in collaborazione con le locali Associazioni di categoria (Confcommercio/ASCOM, Confesercenti, CNA e Confartigianato) e con il Comune di Cervia.