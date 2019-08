Casting per il video di Francesco Guccini: si aggiunge una nuova data

Data la grande richiesta di partecipazione, si aggiunge una nuova data ai casting per il video di Guccini. Mercoledì 4 Settembre, dalle 9.00 alle 17.30 si terranno i casting per far parte di un video di Francesco Guccini. Sarà il primo e unico videoclip del “maestrone”, per la regia di Stefano Salvati, che annovera tra i suoi videoclip personaggi come Sting e Vasco. Per il video si cercano persone di tutte le età, sesso e provenienza.

Si darà particolare attenzione a musicisti (chitarristi e batteristi), artigiani e associazioni e società sportive. Non serve esperienza, solo voglia di esserci! Le riprese si svolgeranno tra Milano Marittima e Cervia tra il 16 e il 18 settembre 2019 pertanto è essenziale che tutti i partecipanti siano disponibili nelle date elencate. Non sono previsti compensi economici. Invia subito la candidatura: ci si può presentare anche direttamente sul posto, senza iscrizione. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore/ tutore.

Per info e candidature: n.rott98@gmail.com ; claudia.piraccini@daimonfilm.com