Cervia. Il progetto “Un bagno per la comunità”

Il bagno pubblico che si trova accanto alla Sala Rubicone nei Magazzini del Sale ha aumentato le giornate di apertura in accordo con l’Amministrazione Comunale, visto il grande afflusso di residenti e turisti durante il periodo estivo.

L’Associazione I Garzòn ad Ziria nel febbraio del 2018 ha chiesto al Comune di sistemare il bagno e di poterlo tenere aperto per la comunità. Così da aprile dello stesso anno, l’Associazione a titolo gratuito custodisce e pulisce il bagno che è stato allestito anche con un fasciatoio per bambini e adeguato per l’utilizzo da parte di persone con disabilità. Gli accessi al bagno sono in continuo aumento e nell’anno scorso sono stati in totale 4319.

Le aperture dal 1 settembre al 30 settembre saranno le seguenti: tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 24, il giovedì dalle ore 9 alle 12:30 e dalle ore 19 alle 24. Durante i principali eventi del mese di settembre, Sapore di Sale e Mercato Europeo, il bagno resterà aperto tutto il giorno dalle ore 9 alle 24, invece durante i giorni di IronMan, dal 19 al 22 Settembre, dalle ore 11 alle 24.

A partire da quest’anno è iniziata anche una collaborazione con lo sportello Cittadini Attivi che grazie alla presenza di una volontaria permette un servizio ancora più incisivo per la comunità.

Dice Antonio Pareto, Presidente dell’Associazione: “Se riusciamo a garantire relazioni utili con le persone, è perché ogni giorno cerchiamo di costruire e fortificare continuamente tante relazioni che si possono definire incredibili e utili”.