Cervia. Passeggiata alla scoperta del Bosco del Duca d’Altemps

Sabato 31 agosto 2019 dalle ore 17.30 alle 18.30 si svolgerà la penultima passeggiata alla scoperta del Bosco del Duca d’Altemps, organizzata da Alteo Missiroli.

Le visite guidate, gratuite e aperte a tutti, sono finalizzate a scoprire l’affascinante paesaggio naturale del bosco e la sua storia. L’iniziativa si inserisce nel programma di “Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore”.

A tutte le iniziative saranno distribuiti libri d’arte di “Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore” in ricordo del suo fondatore Riccardo Todoli, e verrà regalato a tutti il libro “La storia di un restauro” di Alteo Missiroli, in cui si racconta la restaurazione del villino di Giuseppe Palanti, fondatore di Milano Marittima.

Alteo Missiroli pittore, ecologista e Guardia Ecologica Volontaria, è un uomo profondamente legato alla sua terra. Osservatore sensibile e attento a ciò che gli sta attorno, nelle sue opere ha narrato il mondo contemporaneo e la sua realtà, alla ricerca continua dell’essenza degli elementi che esprimono il rapporto dell’uomo con l’ambiente. L’arte di Missiroli va letta come un percorso evolutivo, iniziato cinquant’anni fa, nel quale attraverso lo stile pittorico e l’utilizzo dei colori l’artista trasmette la sua interpretazione del mondo. Missiroli si concentra proprio sull’ambiente, sul paesaggio e sull’impatto delle azioni dell’uomo sulla natura. Nel primo periodo della sua pittura l’artista esprime, come una sorta di denuncia, il problema ecologico dell’intervento spesso distruttivo dell’uomo sulla natura, in nome del progresso, e lo fa con l’utilizzo di forme geometriche e colori forti che esprimono con energia un carico doloroso.

Nel periodo più maturo, Missiroli descrive il paesaggio nella sua bellezza e lancia un messaggio che guarda al futuro, come a dire che da lì, da quella bellezza, si deve ripartire per trovare un nuovo equilibrio tra uomo e natura. Questo messaggio di speranza viene evocato da Missiroli nelle opere che descrivono il paesaggio nel quale vive (saline, mare, pineta, bosco) utilizzando colori tenui, senza contorni, sfumati. Il paesaggio appare di una delicatezza onirica, di sogno, capace di evocare emozioni di bellezza che invitano a guardare a ciò che sarà

Da sottolineare il successo della mostra en plein air “ Una pittura per l’ecologia” di Alteo Missiroli che ha visto la partecipazione di Giulia Abbondanza ( violinista dell’orchestra del festival di san Remo) e di Elena Di Dato , chitarrista, docenti della scuola di musica Chorus Institute of Musical Arts di San Giorgio di Cesena