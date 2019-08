Morte di Stefano Baldisserra, scarcerata la 28enne accusata. Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada indignata

“E’ già terminato il periodo di reclusione (ora ai domiciliari, n.d.r.) per Valentina Arrivabene di Cervia, accusata dell’omicidio stradale, con annessa omissione di soccorso, di Stefano Baldassiera, 25enne rientrante da una festa in sella alla sua “graziella” – fa sapere il presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus, Alberto Pallotti. (L’incidente è avvenuto in via Malva Sud, in Cervia, a pochi minuti dall’alba di domenica 11 agosto).

“La parrucchiera – avanza Pallotti – è risultata positiva ad alcol e drug test, ma per il tribunale della libertà di Bologna, non vi sono esigenze cautelari tali da giustificare una custodia in carcere. Il collegio dei giudici, facente capo ad Andrea Santucci, ha deciso di accogliere l’istanza presentata dall’avvocato Carlo Benini, legale rappresentante della giovane. A quanto si legge nel documento redatto dall’avvocato, non vi sarebbe pericolo di reiterazione, alla luce del sequestro della vettura e del ritiro contestuale della patente. La difesa ha, inoltre, sottolineato che si tratta di reato colposo e che l’autopsia effettuata dal medico legale decreta la morte della vittima già al momento dell’impatto. Dunque, qualora la ragazza avesse prestato soccorso, quest’ultimo sarebbe risultato vano. Infine, Benini, nella sua deposizione, ha ricondotto l’allontanamento dal luogo dell’accaduto della conducente ad un forte blackout cerebrale”.

“Questa – conclude Pallotti – è l’esatta dimostrazione della confusione e della poca certezza che vige nel nostro sistema penale. Il garantismo e la presunzione di innocenza vengono dimostrati, in questo caso, in tutta loro sua fragilità. Manca il rispetto nei confronti delle vittime. Chiediamo al nuovo governo di mettersi al tavolo per discutere di possibili miglioramenti legislativi da attuare. Si necessita di una procedura diversa da seguire, in quanto l’attuale non è più idonea a fronteggiare l’ormai quotidiana emergenza nazionale, sfuggente al sentimento comune”.