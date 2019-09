In 2000 al Labirinto Dedalo di Savio di Cervia per il weekend dedicato al mondo horror

Quasi 2000 persone hanno animato, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, il Labirinto di mais Dedalo, in via Argine Destro, a Savio di Cervia. In tantissimi sabato hanno partecipato all’iniziativa dedicata al mondo horror. Zombie, mostri, personaggi di paura coordinati da Elisabetta Pennacchio e dal suo gruppo Streets Of Undead, ha emozionato le famiglie presenti per la serata tra le pannocchie.

In centinaia hanno poi ballato ieri, domenica 1° settembre, nella pedana delle balle di fieno, per la “Reunion Country 2019”. Allietati dalla esibizione dei Cadillac Ranch e dalle coreografie del pluripremiato Stefano Civa.