Cervia. Ubriaco alla guida, scatena il panico nelle vie del centro. Poi si schianta contro un albero

“E stata una scena terrificante” è questo ciò che raccontano coloro che nel tardo pomeriggio di ieri, 1 settembre, hanno assistito alla folle corsa di un’auto contro mano per le vie del centro di Cervia.

La vettura è partita dalla piazza andando velocissima e sbandando ovunque. Poi si è diretta verso il ponte, dove per la forte velocità, ha strisciato più volte, infine ha raddrizzato la curva a gomito finendo la corsa contro un pino, abbattendo un segnale stradale. L’automobilista è poi sceso dall’auto ed è fuggito a piedi, inseguito da alcuni passanti che avevano assistito attoniti alla scena. L’uomo è stato poi identificato dalla Polizia locale. Si tratta di un russo che si era messo alla guida dopo aver alzato un pò troppo il gomito.

“Fortunatamente, non c’è scappato il morto” è il commento che in molti hanno postato su facebook. Visto l’orario nel quale è avvenuta la folle corsa “poteva essere una strage” di famiglie a passeggio o ciclisti in bicicletta.

Chi ha assisto alla scena lo racconta attraverso la pagine facebook di Sei di Cervia se: “Una scena inverosimile una botta da rimanerci secco lì…invece è sceso ed ha cominciato a correre e scappare… – spiega Andrea – ma il fatto è che c’era un sacco di gente… non so come non abbia investito qualcuno..stavolta è andata bene…”