Scontro frontale a Savio di Cervia: otto feriti, donna e bambino trasportati in gravi condizioni a Cesena

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 15.50 di oggi, martedì 3 settembre, su via Nullo Baldini, poco prima dell’intersezione con via Argine sinistro Savio, tra Savio di Cervia e Lido di Savio, che ha viste coinvolte due auto: una Opel Insignia, in cui viaggiava una famiglia con due bambini diretta verso Milano Marittima e una Dacia Sandero con a bordo 4 persone, che proceda in direzione opposta. Lo scontro è stato frontale e l’impatto violento,

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha soccorso i feriti con cinque ambulanze, l’automedicalizzata e l’elisoccorso da Ravenna, una squadra dei vigili del fuoco di Cervia, la Polizia locale e i Carabinieri.

Il totale dei feriti ammonterebbe ad otto, ad avere la peggio un bambino di due anni e la donna a bordo della Opel, trasportati con codice di massima gravità Bufalini di Cesena. Gli altri sei feriti sono stati trasportati con codice di media e bassa gravità al Santa Maria delle Croci di Ravenna.