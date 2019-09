Ironman Italy. Villa Inferno: accesso per i residenti dall’aeroporto e servizi navetta

In occasione dell’Ironman, la gara sportiva di triathlon più estrema e spettacolare, che si svolgerà nel territorio cervese sabato 21 e domenica 22 settembre, si prevedono importanti modifiche alla viabilità nelle zone coinvolte per permettere lo svolgimento delle gare.

Nello specifico, nella frazione di Villa Inferno e Sant’Andrea, è prevista la chiusura totale al traffico con divieto di sosta con rimozione forzata in alcune vie strategiche (Bollana, Beneficio II Tronco e Cervara) nelle giornate di sabato 21 settembre (dalle 6.00 alle 19.00) e di domenica 22 settembre 2019 (dalle 10.00 alle 18.00).

Per limitare gli inevitabili disagi ai cittadini, sono state attivate modifiche alla viabilità e servizi di trasporto come di seguito:

per chi vive in via Cervara, via Pio la Torre, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso le saline e vie limitrofe: le auto andranno lasciate in via Pio La Torre e via Cervara dove non passa il percorso di gara, oltre che in alcuni parcheggi messi a disposizione dai privati. Per uscire dalla frazione i residenti dovranno, a passo d’uomo, percorrere la ciclabile e immettersi in via Beneficio I Tronco per poi dirigersi verso via Veneziana e da lì in via Confine.

Per poter tornare a Villa Inferno, i residenti, muniti di apposito pass, potranno percorrere (a 30 km/h) una strada all’interno dell’aeroporto militare di Pisignano, utilizzando un’entrata secondaria, grazie alla grande disponibilità dell’Aeronautica militare che ha accolto la richiesta dell’Amministrazione comunale. Dall’aeroporto si arriva in via Cervara dove si consiglia di lasciare le auto.

Per chi vive a Sant’Andrea, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso via Bollana, via Bollana e vie limitrofe: le auto andranno lasciate nel parcheggio dell’area artigianale di Montaletto, in via del Lavoro. Da lì una navetta porterà in via Sirena, dove sarà possibile raggiungere la propria casa a piedi. La navetta effettuerà il servizio nel seguente orario: venerdì 20 settembre dalle ore 19.00 alle ore 20.00; sabato 21 dalle 6.30 alle 19.00; domenica 22 dalle 11 alle 18.

Chi vive a Sant’Andrea dovrà raggiungere il punto di attraversamento pedonale e, previa attivazione del volontario presente, attraversare la strada. Anche nel borgo di Sant’Andrea sarà attivo un servizio navetta, che in questo caso seguirà l’orario sabato 21 settembre dalle 6.30 alle 19.00 e domenica dalle 11 alle 18.

Tutte le info, le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi su www.comunecervia.it