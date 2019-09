Premiati 19 turisti fedeli. Record della giornata: 51 anni di vacanze a Cervia

Si è svolta quest’oggi, 4 settembre, l’ultima premiazione della stagione estiva 2019, degli ospiti della città che da più di 10 anni continuano a trascorrere le loro vacanze a Cervia.

51 anni di fedeltà Barbara Bracchi e Mario Bernardini segnalati dall’hotel Garden e 51 anni per Marilena Giannangeli e Aldo Chiari segnalati da Bagno Mediterraneo. Per la famiglia Chiari fedeltà non solo verso Cervia ma anche verso lo stabilimento balneare che i signori frequentano da 51 anni. I signori Chiari non erano presenti ma hanno ricevuto la pergamena in altra data.

50 anni di fedeltà della vacanza per Giuseppina Leandri e Flavio Paladino segnalati dall’Hotel Trieste mentre con 45 anni di vacanze a Cervia sono stati premiati Angela Elena Girardin e Benito Tosello allievo e amico dell’artista Maceo Casadei e maestro liutaio. Leda Mori frequenta Cervia durante le vacanze da 33 anni, mentre Daniela Castelli e Corrado Callegari segnalati da Hotel Severi trascorrono le vacanze sulle nostre spiagge da 29 anni.

25 anni di fedeltà per Dagmar e Maximilian Trometer segnalati dall’hotel Cinzia. 15 anni per Teresa Drei, Angela Truzzi, Benigno Malti,Nicoletta Arsuffi, Elio e Luca Rota tutti segnalati dall’hotel Garden. 10 anni di fedeltà per Loredana Moscardini ed Eraldo Davit segnalati dall’hotel Astoria.

Presente alla cerimonia nella sala del Consiglio comunale il vicesindaco Gabriele Armuzzi ha consegnato le pergamene firmate dal sindaco ai turisti diventati ufficialmente “Amici di Cervia” .

Ai premiati oltre alla pergamena che li ufficializza Amici di Cervia, è stato consegnato il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato, biglietti omaggio per Casa delle Farfalle & Co e Parco Naturale offerti da Cooperativa Atlantide e il libro “Milano Marittima con Tonino e Canavin” scritto da Massimo Previato e donato dalla Cooperativa Bagnini di Cervia.

53 gli amici premiati durante l’estate con punte di fedeltà davvero importanti. Il record assoluto per questa stagione estiva spetta a Mariella Casoni e Bruno Diegoli, da 61 anni fedeli a Cervia.

L’iniziativa ritornerà il prossimo anno da giugno per festeggiare gli amici più fedeli della città.

Come sempre albergatori, esercenti di stabilimenti balneari e campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari, tutti coloro cioè che per l’attività svolta sono in grado di attestare la presenza ultradecennale del turista potranno di nuovo segnalare l’Amico di Cervia al CerviaInforma (Tel 0544 979350, fax 0544 914019 cerviainforma@comunecervia.it) utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito web del Comune , nella sezione la modulistica con ricerca per Amico di Cervia.