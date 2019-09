A Cervia dal 6 all’8 settembre 4mila atleti per Verde Azzurro

Lo sport per tutti targato AICS sta per tornare a Cervia, quest’anno con un carico di novità: la 28esima edizione di Verde Azzurro, la manifestazione nazionale dell’Associazione Italiana Cultura Sport, vedrà infatti svolgersi sul territorio numerose iniziative, non solo a carattere sportivo.

Al centro dell’evento, in programma da venerdì 6 a domenica 8 settembre, ci saranno come sempre i Campionati Nazionali AICS, che coinvolgeranno circa 4mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori da tutta Italia, che riempiranno le strutture sportive e ricettive di Cervia e dintorni.

Saranno circa 600 le gare in programma, tutte ad ingresso gratuito, che assegneranno i titoli nazionali dell’Associazione in varie discipline: prima fra tutte, l’Atletica leggera, con il Memorial “Pietro Mennea” al Centro Sportivo “Liberazione”, dove saranno impegnati atleti di tutte le categorie (Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores e Adulti, sia uomini che donne). Nel weekend si svolgeranno poi anche i Campionati Nazionali di Tennis (in programma la Coppa delle Province a squadre e un Torneo di Paddle al Centro “Ten” di Pinarella) e Pallavolo, con diverse palestre (tra Cervia, Milano Marittima, Cannuzzo e Tagliata) che ospiteranno gare per le categorie Under 14 e Under 16 Femminile, Open Maschile, Femminile e Misto.

A queste si aggiunge una speciale competizione, per rendere ancora più accogliente il territorio che ospita la manifestazione: Quest’oggi, venerdì 6 settembre dalle ore 10 nella pineta di Cervia (alle spalle dello Stadio dei Pini “Germano Todoli”) è infatti in programma “Rifiuthlon”, una speciale maratona di raccolta rifiuti ideata da AICS, che vedrà impegnate fianco a fianco decine di bambini, adulti e anziani. Raccogliendo materiali di varie tipologie in appositi sacchi, contribuiranno alla tutela dell’ambiente naturale, impareranno quale impatto possa avere l’abbandono di rifiuti per l’ambiente e, al tempo stesso, concorreranno alla vittoria di particolari premi, ad esempio per il rifiuto più curioso o particolare.

All’iniziativa saranno presenti, tra gli altri, l’Assessore allo Sport del Comune di Cervia, Michela Brunelli; il Presidente Nazionale AICS, Bruno Molea, e Andrea Nesi, Responsabile del Settore Ambiente AICS. L’evento è a libera partecipazione, e chi volesse prendervi parte può presentarsi direttamente venerdì 6 alle ore 10 allo Stadio dei Pini (viale Ravenna 61, Milano Marittima).

Nell’ambito di Verde Azzurro sono poi in programma anche stage formativi come quello di Karate, che nella palestra della Scuola “Martiri Fantini” unirà attraverso la pratica sportiva atleti normodotati e ragazzi con disabilità, motorie o psichiche. Non mancheranno nemmeno convegni su tematiche sociali e sportive, che coinvolgeranno anche dirigenti delle sedi internazionali di AICS provenienti da Paesi come Brasile, Camerun, Costa d’Avorio, Kazakistan, Russia e Ucraina.

Completano il calendario momenti conclusivi di iniziative che hanno visto durante l’anno AICS al fianco di istituti scolastici in tutta Italia o del CONI, come “Pinocchio con la racchetta”, dedicato ai tennisti in erba (8-10 anni); spazio anche alle finali nazionali di “Sport in comune”, il progetto AICS di avviamento all’attività sportiva dei bimbi tra i 6 e i 14 anni residenti nei piccoli Comuni, e che ha appena ottenuto il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La stessa è anche promotrice di altre due iniziative che AICS sostiene con forza: lo sport bonus che prevede agevolazioni fiscali per costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti sportivi, e il fondo di sostegno alle atlete in gravidanza.

Anche in questo modo, AICS si conferma oggi non solo uno dei principali Enti di promozione sportiva del Paese con oltre un milione di associati e 10mila circoli, ma anche un’Associazione capace di fare promozione sociale, culturale, turistica e ambientale.

Verde Azzurro è organizzato dalla Direzione Nazionale AICS Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale AICS Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali coinvolti. La manifestazione si avvale anche del sostegno delle Istituzioni locali, tra cui Regione Emilia-Romagna e Comune di Cervia, e della collaborazione di Cervia Turismo.