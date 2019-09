Domenica 8 settembre la visita guidata “Il pianeta ti chiama!” al Parco Naturale di Cervia

Le anomalie climatiche e gli eventi atmosferici estremi stanno diventando sempre più frequenti sul nostro territorio e il violento sistema temporalesco che si è abbattuto su Cervia il 10 luglio ha inferto una profonda ferita all’ecosistema della pineta.

Alla pineta costiera e ai cambiamenti climatici è dedicata la visita guidata “Il pianeta ti chiama!” programmata per tutte le domeniche di settembre alle ore 15.30. Una passeggiata nel Parco Naturale di Cervia che illustrerà la storia secolare di questo ecosistema, facendo tappa presso la zona devastata dall’evento disastroso di quest’estate per riflettere sulle cause e sugli effetti del cambiamento climatico.

La visita è per tutta la famiglia. Compresa nel biglietto d’ingresso dell’area animali. A pagamento per chi non effettua l’ingresso area animali, al costo di € 3,00. Non occorre prenotazione. Per maggiori informazioni: tel. 0544 995671.