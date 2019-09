Ultima giornata di Cervia Sapore di Sale con la tradizionale distribuzione del sale al Piazzale dei Salinari

La festa dedicata al sale dolce di Cervia volge al termine oggi, domenica 8 settembre, con questa ultima giornata dedicata a memoria e gusto con tanti eventi legati al sale e alle tradizioni locali

Si parte al mattino alle 10.30 con la passeggiata patrimoniale dell’Ecomuseo del Sale e del Mare: Storie sonore dal passato. Un percorso unico che mette al servizio della tradizione e della storia della città la moderna tecnologia. Storie, narrazioni raccontate dalla voce dei protagonisti registrate su una speciale app accompagna alla scoperta del centro storico. Partenza dalla torre San Michele. Partecipazione gratuita .

Dalle ore 15.30 sulla banchina del Piazzale dei Salinari continua dalla burchiella la distribuzione del sale.

Alle 17.00 al Magazzino del Sale “Torre” si svolgerà la premiazione del 1° Concorso Fotografico “La Salina di Cervia” a cura del Circolo Fotografico Cervese e Parco della Salina di Cervia.

In Sala Rubicone dalle 17.00 Sapore di Pasta Fresca propone l laboratorio dove si impara a preparare la sfoglia e il suo compenso a cura della Associazione Culturale Casa delle Aie. All’esterno si terrà il laboratorio di Piadina con gli artigiani del cibo di strada per eccellenza di CNA e Confartigianato.

Alle 18.00 al Magazzino del Sale “Torre” va in scena lo Show Cooking in cui il cuoco e trippaio Luca Cai ripropone le Busiate alla Bottarga di tonno e un piatto a sorpresa di Quinto Quarto di mare e di terra. Su prenotazione 339 4703606 (€ 15 compreso calice di vino)

Alle 18.30 al Teatro del Musa di Officine del Sale La Biodiversità secondo Slow Food. Intervengono Paola Barbeito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità e coordinatrice internazionale di Slow Fish; Stefano Tellarini tecnico d’agricoltura biologica, esperto di vecchie varietà; Roberto Giorgetti, contadino custode; ARVAR: pollo romagnolo e suino di razza mora romagnola. Modera Mauro Zanarini Slow Food Ravenna

Sempre alle Officine del Sale alle 20.30 la cena di chiusura della manifestazione con lo Chef olandese Frank Scheper del Ristorante e Bar “Fyrre” di Amsterdam e la partecipazione dello staff di Officine del Sale. In collaborazione con “Proeven van Italië” e “Maestro Events” (Prenotazione 0544 976565 – 393 8241077). Il programma si completa con tanti stand e chioschi e una ricca offerta gastronomica e di street food di qualità, stand espositivi di prodotti del territorio, laboratori fra i quali quelli dedicati ai bambini (piadina e pasta fresca), mostre e infine escursioni in salina a cura di Atlantide e del gruppo culturale Civiltà Salinara.

In salina Una finestra sulla Storia alle ore 10.00, passeggiata in salina alle 14.30 e salina in barca alle 16.00, organizzate da Cooperativa Atlantide. Per info e prenotazioni 0544973040 –salinadicervia@atlantide.net. Alle 17 visita guidata gratuita alla salina Camillone, sezione all’aperto di MUSA Museo del sale in compagnia dei salinari. A cura del Gruppo Culturale Civiltà Salinara. Appuntamento al centro visite salina di Cervia in via Bova 61 alle 16.30. Non occorre la prenotazione.

MUSA museo del sale “Agostino Finchi” è aperto tutta la giornata dalle 11.00 alle 12.30 , dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 24.00.

I prodotti al sale dolce di Cervia sono tanti: cioccolata, formaggi, mozzarella di bufala campana , gorgonzola, Spressa delle Giudicarie, biscotti, piadina, salumi e giardiniera.

Per il cibo non c’è che l’imbarazzo della scelta: La focaccia e il dolce al sale/Sindacato Panificatori e Pasticcieri di Confcommercio Ravenna; il Cibo di strada con cono di fritto e risotto dell’Osteria del Gran Fritto; il Magnolia To Go del Ristorante Magnolia dello chef pluristellato Alberto Faccani; Pasta & More del Pastificio Battistini; Il Mare in un Panino de La Buca di Cesenatico di Stefano Bartolini; Love BBQ di PerTe Catering Amarissimo; Le polpette della Romagna Toscana dell’Osteria la Campanara di Galeata; Pani, pesci e vini naturali di Enoteca Pisacane; il Presidio Libera “Giuseppe Letizia” di Forlimpopoli con mozzarella di bufala campana della cooperativa Le Terre di Don Peppe Diana-Libera Terra e altri prodotti cresciuti sui terreni confiscati alle mafie; Officine del Sale con il gelato artigianale al Sale dolce di Cervia, il Sale Dolce-Casa Mokador con aperitivi e drinkery al Sale dolce di Cervia, la cucina tradizionale di pesce: grigliata, cozze alla marinara, risotto di pesce del Circolo dei Pescatori La Pantofla; le Grigliate e cucina di terra di PerTe Catering Amarissimo; il Pilucco di Slow Food: i piatti di mare e di terra in collaborazione con Micro e lo chef Marco Stefanelli; l’Osteria Slow Food: Doc-Cesenatico che prepara i piatti con i prodotti di Ecopesce: progetto per una pesca sostenibile e di stagione; la Bottega Slow Food con i presidi e i pesci dell’alto Adriatico; Il mare nel piatto dello chef Omar Casali di La cucina di Maré; Sicilia e Toscana in tavola: il quinto quarto di mare e di terra, dal tonno al vitello con lo chef Luca Cai e l’Associazione Salviamo i Mulini di Trapani.

Infine Borgomarina vetrina di Romagna con il tradizionale mercato tutte le sere dal giovedì alla domenica e il Percorso del sale con menù a tema nei ristoranti di Cervia in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti. Sapore di Sale gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna ed è inserito nel cartellone “Via Emilia Food Valley”.

Informazioni: www.cerviasaporedisale.it; www.turismo.comunecervia.it.