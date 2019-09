Sindaco di Cervia incontra Tommaso Fabbri, campione italiano di vela under 16

Il sindaco di Cervia, Massimo Medri e l’assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato questa mattina, 9 settembre, Tommaso Fabbri campione italiano di vela under 16 nella classe Laser 4.7. Il velista cervese, al termine dei quattro giorni di regata sul mare di Reggio Calabria, si è aggiudicato il podio, guidando la squadra composta anche da Matteo Chinni, Gianmichele Bartolini e Giulio Casetti.

Tommaso fa parte del Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia, che ormai da anni è presente nel panorama velistico italiano per la costanza con cui lavora sul settore giovanile, tramite il coach Mirco Minotti , ha realizzato spesso ottimi risultati a livello assoluto e facendo crescere giovani talenti di grande valore. Fabbri e gli altri ragazzi della squadra sono stati festeggiati dal Presidente del Circolo nautico Sergio Savelli e da tutti i soci. Con questo evento termina la stagione agonistica per la squadra Laser, poi inizierà la preparazione per la stagione 2020.

Il Sindaco e l’assessore si sono complimentati con Tommaso e col Circolo nautico, per l’eccellente risultato e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport.

Nella foto: da sinistra Sergio Savelli, Michela Brunelli, Tommaso Fabbri, Sindaco, Mirco Minotti.

L’Ufficio stampa

Cervia, 9 settembre 2019