Cervia. Angelo Piraccini in mostra alla sala Artemedia dal 11 al 30 settembre

Semplice, Armonioso, Immediato: bastano questi tre aggettivi per descrivere i dipinti di Angelo Piraccini che sono in mostra alla sala Artemedia dal 11 al 30 settembre 2019.

Semplice, Armonioso, Immediato: sono gli stessi aggettivi che useresti per descrivere un paesaggio naturale.

Sulla tecnica

I colori sono ad olio come volle la tradizione dei grandi artisti fiamminghi, da questi maestri Angelo Piraccini ha imparato tutto ciò che occorre sapere sui colori ad olio per riuscire a trasformare la materia in stile. I colori sono usati puri, non mescolati ma accostati, così da poter immortalare la loro luce naturale, una luminosità che subito colpisce lo sguardo come il colore dei cieli sempre diversi, il verde dei nostri pini o come il giallo di una barca ancorata nel profondo blu del molo: sono colori gioiosi e vivi.

Angelo Piraccini espone i suoi dipinti alla sala Artemedia, in piazza Garibaldi a Cervia dall’ 11 al 30 settembre, tutti i giorni ( 10.00-12.00 e 16.00-19.00).

blog: piraccini.wordpress.com