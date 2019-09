In libreria il nuovo libro “Prediti Cura Della Vista Del Tuo Bambino” del medico cervese Vittorio Roncagli

È uscita la nuova edizione del libro “Prediti Cura Della Vista Del Tuo Bambino”, scritto dal dott. Vittorio Roncagli insieme alla dott.sa Vania Galbucci per Edizioni Macro. Il cervese Vittorio Roncagli è specialista in optometria e medicina oculistica per lo sport, Presidente dell’Accademia Europea di Sport Vision, fondata a Cervia nel 1988, da più di trent’anni prestigioso polo di ricerca e di aggiornamento scientifico e culturale per quanto concerne l’efficienza visiva e tutte le sue implicazioni nelle attività sportive, così come nella vita scolastica, lavorativa e ricreativa.

Il volume presenta una veste grafica accattivante ed è stato arricchito nei testi, per fornire informazioni ancora più concrete su temi di fondamentale importanza come quello dello sviluppo del bambino e la cura della sua visione. Uno dei punti di forza del libro è quello di affrontare le aree visiva, motoria e posturale, considerandole attraverso le loro reciproche relazioni, utilizzando un linguaggio comprensibile, secondo lo stile dei due autori di rilievo quali il Dott. Vittorio Roncagli, optometrista di fama internazionale e la Dott.sa Vania Galbucci, psicomotricista funzionale di grande esperienza.

Il manuale si rivolge in particolare a genitori, insegnanti e piccoli studenti. È un riferimento prezioso per chiunque lavori o sia a contatto con i bambini e desideri supportarli al meglio nella loro crescita. Oltre alle basi teoriche, fornisce consigli pratici e presenta semplici attività da svolgere per migliorare postura e salute visiva durante le attività didattiche e quotidiane. Inoltre, grazie alla presentazione colorata e divertente, il volume è adatto anche ai bambini.

Il libro è disponibile anche in francese e spagnolo e può essere acquistato in libreria, online, oppure presso Visus Sports Vision Srl – Tel.0544-972301 – segreteria@easv.org.