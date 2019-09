Mensa Matellica. Festival Bellezza Fuori Porta 2019, appuntamento a villa Manuzzi

Una villa ottocentesca nella campagna ravennate, un raffinato programma che arriva direttamente dai salotti dell’Ottocento: questa è la partenza della rassegna “Bellezza Fuori Porta”, breve rassegna ambientata nella campagna ravennate che è arrivata al suo secondo anno e che segue da vicino l’altra rassegna dell’Associazione Collegium Musicum Classense, I luoghi dello Spirito.

Questo primo appuntamento si svolge alla villa Manuzzi di Mensa Matellica, in via Dismano 773: la villa, privata e sede della ditta Engineering, è gentilmente offerta per questa occasione dal padrone di casa, ingegner Biguzzi e sarà illustrata alle ore 16 dall’architetto Patrizia Tamburini, autrice del restauro dell’edificio, che racconterà la sua storia e come questo si situava nel territorio.

Alla fine della presentazione sarà possibile visitare brevemente il bel giardino ricostruito anch’esso secondo modelli ottocenteschi, con siepi scolpite, collinetta, specchi d’acqua e un “selvaggio” giardino romantico.

Alle 17.30 seguirà il concerto con un repertorio e una combinazione strumentale veramente particolare: la chitarra ottocentesca, strumento dalle risonanze insolite, unita al mandolino brillante e virtuosistico. Il repertorio è quello che, forse, si ascoltava nei salotti della villa all’epoca della sua costruzione, piacevole e accattivante. Gli interpreti, Sergio Zigiotti e Fabiano Merlante, studiano da tempo con passione e competenza queste musiche che è veramente raro ascoltare.

L’ingresso all’evento è libero: tutte le informazioni su date e luoghi del Festival si trovano sul sito web http://collegiummc.racine.ra.it, sulla pagina facebook ed è possibile inoltre telefonare all’ufficio IAT di Ravenna

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

Villa Manuzzi ore 17. 30

Il mandolino napoletano tra ‘800 e ‘900

Opere scelte per mandolino e chitarra

Duo Sergio Zigiotti – Fabiano Merlante