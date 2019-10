Cervia, aperte le pre-iscrizioni al nuovo corso di autodifesa gratuito di Linea Rosa

L’associazione Linea Rosa organizza, con la collaborazione del Comune di Cervia, un nuovo corso di autodifesa gratuito, per donne maggiorenni residenti nel Comune di Cervia (o in caso non si raggiungesse il numero anche a donne dei Comuni di Ravenna e Russi).

Per procedere bisogna sapere se esiste, sul territorio, un numero di donne interessate a partecipare. L’associazione chiede quindi di fare una pre-iscrizione inviando i dati anagrafici all’indirizzo mail: linearosa@racine.ra.it e si riserverà di confermarvi l’ iscrizione e la partenza del corso se si raggiungeranno almeno 30 partecipanti.

Le date del corso sono le seguenti: 16-23 e 30 ottobre per la parte teorica obbligatoria per frequentare la parte pratica e 6-13-20-27 novembre e 4-11-18 dicembre per la parte pratica in palestra. Per ricevere l’attestato oltre alla teoria bisognerà frequentare almeno il 70% delle serate in palestra. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre l’11 ottobre.