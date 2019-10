Cervia, BPER Banca organizza una lettura animata con musica per bambini

BPER Banca dà appuntamento a bambini e famiglie martedì 8 ottobre alle 17,30 a Cervia, presso la Filiale di Piazza Garibaldi, dove si terrà una lettura animata con musica e proiezione di immagini, tratta dall’albo illustrato, realizzato in collaborazione con Carthusia Edizioni, “Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa”.

La lettura sarà tenuta da Ilaria Maurri di Carthusia. Al termine dell’evento BPER Banca regalerà una copia del libro ai bambini presenti. “Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa” è un affascinante racconto illustrato da Valeria Petrone e scritto e musicato da Elisabetta Garilli sul tema del valore delle cose e del risparmio dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni, ed è progettato per aiutarli a concepire il valore delle cose e del denaro in modo leggero e con un linguaggio adatto a loro.

È uno strumento utile ai genitori e agli educatori per parlare del tema del risparmio, imparare a far fronte ad imprevisti o provare a realizzare un sogno. L’idea centrale del progetto è dunque quella di dare importanza non solo ai valori materiali ma anche a quelli non tangibili come l’amicizia e la solidarietà. Oggi i bambini hanno tanti desideri: dalle figurine ai giocattoli più comuni, fino agli strumenti informatici come tablet o smartphone. E spesso i piccoli vedono esaudire questi desideri grazie all’accondiscendenza degli adulti. Spiegare ai bambini cosa c’è dietro un acquisto e da dove arriva il denaro necessario per realizzare un sogno, piccolo o grande che sia, è un atto di responsabilità sociale. Tarabaralla è un progetto di ampio respiro: sono previsti altri eventi di lettura animata con musica nelle filiali della Banca in diverse località della penisola nonché in molte biblioteche e festival di settore.

Tarabaralla è anche in teatri e auditorium con un uno spettacolo più articolato con musiche e voci recitanti del Garilli Sound Project. Il bruco baronessa, protagonista del libro, rappresenta ciascuno di noi con i propri desideri materiali o immateriali da realizzare. Sogna grandi ali da campionessa per volare. Ma non ha nulla da parte da barattare. Si scatena allora la solidarietà degli altri insetti del bosco che, con stile da formica, avevano invece messo da parte chi foglie pregiate, chi gocce d’oro. Ciascuno con il proprio tesoro cerca di aiutare il bruco a realizzare il suo sogno e così quando si alza in volo con le sue meravigliose ali colorate sente di ringraziare gli altri insetti con i colori che le ali sprigionano e tutti insieme riconoscono il valore più importante, quello della solidarietà!

L’evento presso la Filiale BPER di Piazza Garibaldi è aperto a tutti. Per partecipare è necessario prenotarsi al seguente link: https://gruppobper.wufoo.com/forms/r1mqxhyp0drg277/.