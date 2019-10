A Cervia la cerimonia di consegna della borsa di studio “Valentina Melchionda”: i premiati

Sabato 5 ottobre si è svolta, per il quinto anno, la cerimonia di consegna della borsa di studio a.s. 2018/2019, intitolata a “Valentina Melchionda”, docente dell’istituto scomparsa prematuramente nel 2015, ad uno studente o ad una studentessa che nell’anno scolastico abbia superato l’Esame di Stato con particolare merito.

Nell’Aula Magna dell’I.C.Cervia 2, il Dirigente Scolastico Prof. Gennaro Zinno, la Prof.ssa Catia Maldini e la Sig.ra Vanda Melchionda che ha istituito il premio in ricordo della figlia, hanno consegnato la borsa di studio all’alunno Matteo Rossi, classe 3B, che si è distinto per il comportamento, la disponibilità verso gli altri, il pensiero critico e la capacità di argomentare.

Si ringrazia la madre di Valentina, che ogni anno racconta un aneddoto nuovo sulla compianta figlia strappandoci un sorriso, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Michela Brunelli, il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Grandu, il Vice Comandante della polizia Municipale Roberto Giunchi in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Cervia, il Presidente del Consiglio d’Istituto Fabio Bertozzi, i colleghi docenti, gli alunni, gli amici e tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia, con la speranza che l’ “impronta “di Valentina rimanga un insegnamento ed un esempio per tutti coloro che l’hanno conosciuta e per molti altri che la conosceranno attraverso la nostra testimonianza.