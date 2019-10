Cervia, al centro sociale di Pisignano Eraldo Baldini racconta storie di Romagna

L’Associazione Culturale Francesca Fontana, dopo le tante iniziative che ha proposto questa estate tra le quali “Estate in musica” e “Festa di fine estate” anche quest’anno ripropone la rassegna culturale: “Serate con l’autore”. In questa edizione verranno presentati tanti libri in 7 serate che ci accompagneranno nei mesi di ottobre e novembre. La rassegna gode del patrocinio del comune di Cervia, visto il notevole successo raccolto dalle precedenti edizioni ed in particolare per l’attività culturale svolta nell’entroterra cervese.

L’iniziativa partirà dunque mercoledì 9 ottobre alle ore 20:30, al centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d. Il tema della prima serata sarà dedicato alla Romagna e alla sue storie. L’autore sarà Eraldo Baldini, un inizio col botto vista la presenza di uno degli scrittori più popolari e conosciuti per i tantissimi scritti di saggistica e narrativa. Il libro che presenterà, edito dalla Società editrice “il Ponte Vecchio” a febbraio di quest’anno ha per titolo: Romagna Misteriosa – Storie e leggende di mare e di costa.

Eraldo Baldini, ha iniziato a dedicarsi alla narrativa dalla fine degli anni ottanta, dopo essersi specializzato in antropologia culturale ed etnografia ed avere scritto diversi saggi in quei campi. La sua prima produzione a carattere mystery è la raccolta di racconti “Nella nebbia” pubblicata dallo stesso editore, riguardante studi sul folklore romagnolo; la rinomanza di Baldini cresce poi gradualmente da quando, nel 1991, vince il Mystfest di Cattolica con il racconto “Re di Carnevale”. Per la sua narrativa viene coniato il termine di «gotico rurale» perché Baldini è riuscito a trasportare un genere tipicamente anglosassone e tipicamente cittadino, nei panorami familiari della campagna romagnola. Oltre ad essere un romanziere affermato in Italia e all’estero, Eraldo Baldini è anche sceneggiatore, autore teatrale e organizzatore di eventi culturali. Nei giorni 14 e 15 aprile 2009 viene trasmessa su Rai Uno la fiction “Mal’aria”, tratta dall’omonimo romanzo. Nel 2017 ha vinto il “Premio Manzoni” per il romanzo storico con Stirpe Selvaggia e che i suoi saggi di antropologia sulla Romagna sono editi dal Ponte Vecchio

A tutti gli autori e scrittori sarà consegnata una litografia “ritoccata a mano” del pittore Luciano Medri dell’associazione culturale il Menocchio di Cervia che da anni collabora con l’associazione e con questa Rassegna. La rassegna “Serate con l’autore” promossa dall’Associazione Culturale Francesca Fontana si svolge con la collaborazione di: Asd Grama Pisignano Cannuzzo – Editore il Ponte Vecchio di Cesena – Linea Rosa Ravenna – Libera università per gli adulti di Cervia – Associazione culturale il Menocchio – Associazione culturale Casa delle AIE – libreria Bubusettete di Cervia.

Con il sostegno di: Focaccia Group Cervia – Iperpneus Cervia e Credito Cooperativo Romagnolo.