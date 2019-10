Premiate le nove scuole primarie di Cervia per l’obiettivo ambientale Piedibus

Domenica 29 settembre alle ore 10.30, nell’ambito della settima edizione della Festa dello Sport, si è tenuta la premiazione delle bambine, dei bambini, dei genitori e degli insegnanti delle Scuole Primarie di Cervia che hanno attivato nell’anno scolastico 2018-2019 le linee Piedibus, contribuendo con il loro impegno al raggiungimento di un importante obiettivo ambientale di 4400 km complessivamente percorsi dai 172 partecipanti al Piedibus.

La premiazione si è svolta alla presenza di varie autorità del Comune di Cervia: il Sindaco Massimo Medri, Il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Grandu, l’Assessore allo Sport Michela Brunelli, il Presidente della Consulta dello Sport Marco Casetti.

I premi, consistenti in materiali didattici, sono stati ritirati da una delegazione di Dirigenti Scolastici, insegnanti bambini e genitori rappresentanti dei plessi coinvolti appartenenti ai 3 Istituti Comprensivi del territorio: IC 1 Intercomunale, IC 2 Cervia e IC 3 Cervia. Il mese di ottobre sarà inoltre caratterizzato dall’attivazione delle prime linee Piedibus previste per l’anno scolastico 2019-2020: la prima scuola ad attivare i percorsi è la Primaria Carducci di Castiglione di Cervia, che lunedì 30 settembre è ripartita con il consueto entusiasmo di docenti, genitori e bambini presenti come sempre in gran numero all’inaugurazione e accompagnati per l’occasione dall’Assessore allo Sport e alla Scuola Michela Brunelli, dal Responsabile del Servizio Ambiente Lino Bedeschi e dall’Ispettore Capo della Polizia Municipale Mauro Senni.

Il progetto “Un Piedibus per la città” è promosso dai Servizi Ambiente e Politiche Educative del Comune di Cervia e propone l’attivazione di percorsi sicuri casa scuola per le Scuole Primarie del territorio, organizzati in stretta collaborazione con gli Istituti Scolastici Cervesi, i Dirigenti Scolastici, gli insegnanti, i genitori e i bambini, con la preziosa supervisione della Polizia Municipale per verificare gli aspetti relativi alla sicurezza dei percorsi pedonali.

I bambini sono accompagnati da insegnanti, genitori o volontari che si rendono disponibili a svolgere il ruolo di accompagnatori, alternandosi nella conduzione dei gruppi.

Le iscrizioni al Piedibus sono completamente gratuite: è possibile richiedere informazioni in ogni plesso di Scuola Primaria in cui è presente un docente referente del Piedibus, oppure contattare direttamente Coop. Atlantide 0544 965806, Manuel Bruschi 335 1746793.